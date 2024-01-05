الأمن العام يشن حملة على تجار المخدرات والسلاح في 3 محافظات

وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، بتوجيه عدة حملات أمنية، بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 42 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالها «14 بندقية آلية - 23 بندقية خرطوش - طبنجة - 28 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 42 متهما لـ35 منهم معلومات جنائية.

ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و1,270 كيلو جرام لمخدر الشابو، بحوزة 11 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 527 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالها 11 ألفا و900 كليوجرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الشابو، وفرد محلي وطلقة للعيار ذاته، بحوزة 7 متهمين، لـ2 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 681 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7 آلاف و500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و10 كيلوجرامات لمخدر البانجو، و9 آلاف و500 كليوجرام لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، لعدد 3 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.