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ترويج الأكاذيب والتنصل من المسؤولية.. ممارسات إسرائيلية خبيثة خلال حربها على غزة

كتب:

هانى حسن
12:31 م | الأربعاء 15 مايو 2024
حكومة الحرب الإسرائيلية

حكومة الحرب الإسرائيلية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «ترويج الأكاذيب والتنصل من المسؤولية.. ممارسات إسرائيلية خبيثة خلال حربها على غزة».

وقال التقرير: «من جديد تواصل حكومة الحرب الإسرائيلية التنصل من مسؤوليتها الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء عدوانها المستمر على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر». 

الحكومة الإسرائيلية ومن يدور في فلكها من وسائل إعلام غربية حاولت على مدار الساعات الماضية الترويج لبعض الأكاذيب ونشر التقارير المضللة عن عدم مسؤوليتها عن وقف المساعدات واتهام الجانب المصري بعدم التعاون في هذا الإطار، ومن جملة ما روجته تلك التقارير من أكاذيب ما أثير عن تنسيق إسرائيلي مع الجانب المصري قبل الاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الأمر الذي نفته القاهرة جملة وتفصيلا، وكذلك الجانب الأمريكي الذي أكد عدم حدوث أي تنسيق مسبق.

كما وجهت واشنطن نقدا لاذعا لتل أبيب على خلفية تلك الخطوة مثمنة دور مصر وجهودها الكبيرة لحل الأزمة بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة.

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بقلم هانى حسن