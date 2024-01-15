«مسلم»: إسرائيل تحاول ترويج الأكاذيب لمحاولة تعويض فشلها في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر قدمت مساعدات لقطاع غزة، بأكثر من 7 أطنان أدوية، و50 طن مواد غذائية والعديد من المساعدات الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تعبر من خلال معبر كرم أبو سالم، وإسرائيل تراجع وتعيد أحيانا الكثير من المساعدات وهو ما شهد عليه أحد نواب الكونجرس الأمريكي الديمقراطي الذي زار المعبر منذ أيام.

ولفت «مسلم» خلال لقاء عبر قناة «الحدث»، إلى أن إسرائيل تعلم تمامًا أن مصر لم تصدر أي أسلحة لحماس، وأن مصر قضت على الأنفاق، مضيفًا أن مصر قضت على العمارات الملاصقة للحدود مع غزة لمنع مثل هذه المواقف وأنشئت منطقة عازلة وسور كبير يمنع أي شيء.

وتابع: لو كانت إسرائيل رصدت أي أسلحة جرى تسريبها من خلال أجهزتها الكثيرة، لكان هناك موقف آخر، موضحا: «إسرائيل تحاول أن تبتز مصر بكثير من الشائعات وكثير من الأكاذيب لمحاولة تعويض فشلها في غزة»، مشيرًا إلى أن أي خلل أو انتقاص من الاتفاقية من قبل إسرائيل، فإن مصر ستدرس الأمر والرد المصري سيكون قويًا لأنه أمر غير مسموح به، وإسرائيل لم تنتقص من الاتفاقية ولا تدخل محور صلاح الدين المعروف بـ«فيلادلفيا» خلال الأسابيع الماضية كما أشاعت.