تصريح صادم من «نتنياهو» بشأن علاقته بأمريكا: لسنا تابعين لها

رغم إعلان صحيفة «وول ستريت» الأمريكية عن صفقة أسلحة جديدة من واشنطن لتل أبيب تصل قيمتها لأكثر من مليار دولار، بعد أيام من تهديد جو بايدن لإسرائيل بوقف صفقات الأسلحة في حال استمرت العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، نشر موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤولين مقربين من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن إسرائيل ليست دولة تابعة للولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بين أمريكا وإسرائيل تصاعد قبل أسبوعين، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي 3500 قنبلة أمريكية كانت على متن سفينة على وشك المغادرة إلى إسرائيل.

مفاجأة بقرار جو بايدن إيقاف شحنة الأسلحة وتهديد إسرائيل

وفوجئ «نتنياهو» ووزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رون ديرمر، وهو شخص مُقرب منه، بقرار «بايدن» بشأن شحنة الأسلحة وإنذاره العلني، حسبما قال مصدران إسرائيليان مطلعان على القضية لـ«أكسيوس» الأمريكي.

وقال مسؤول أمريكي بارز، إن «بايدن» ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين أبلغوا «نتنياهو» و«ديرمر» سرًا عدة مرات في الآونة الأخيرة، أن خطوة وقف صفقات الأسلحة يمكن أن تحدث إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية نحو رفح الفلسطينية.

«ديرمر» يتوقع.. و«بايدن» يفاجئهم

لكن مصدر إسرائيلي آخر، قال إن «ديرمر»، وهو سفير سابق لإسرائيل في واشنطن لمدة 8 سنوات خلال إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب، أبلغ «نتنياهو» أن جو بايدن لن يجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة، أي تعليق صفقة الأسلحة.

ويحاول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت من خلال نقاشات عدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومبعوث البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكجورك، يحاول من خلالها إجراء تعديلات على العملية في رفح الفلسطينية، وذلك لتقليل الاحتكاك مع إدارة الرئيس الأمريكي.