تهدد بحجبها وتستعد لإرسالها.. الكشف عن صفقة أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل

رغم معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، وتهديده بحجب الأسلحة عن إسرائيل في حال استمرت في الانتهاكات بقطاع غزة والهجوم على رفح الفلسطينية، تستعد إدارة الرئيس الأمريكي إلى إرسال أسلحة وذخائر إضافية إلى إسرائيل بأكثر من مليار دولار، بحسب ما أعلنه 3 مسؤولين داخل الكونجرس الأمريكي، وفقًا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وتعد شحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة لإسرائيل هي أول شحنة يتم الكشف عنها منذ أن أوقفت الإدارة الأمريكية عملية نقل أسلحة أخرى تتكون من 3500 قنبلة يصل وزن كل منها إلى 2000 رطل خلال مايو الجاري.

وفي وقت تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إيقاف شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل كان بسبب قلقها بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة، وأن إيقاف الشحنة أيضًا لمنع إسرائيل من استخدام تلك الذخائر تحديدًا في هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، تستعد الإدارة في الوقت نفسه، لإرسال الشحنة الجديدة، في تناقض واضح في سياسات واشنطن ناحية إسرائيل.

700 مليون دولار لذخائر الدبابات

حزمة الأسلحة الأمريكية الجديدة، تشمل نحو 700 مليون دولار لذخيرة الدبابات و500 مليون دولار للمركبات التكتيكية و60 مليون دولار لقذائف الهاون، وفقا لـ«وول ستريت جورنال» الأمريكية.

واشنطن في مرمى الانتقاد

وكانت إدارة «بايدن» تعرضت لانتقادات بسبب دعمها العسكري للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر على قطاع غزة، في وقت يقاتل فيه جو بايدن من أجل إعادة انتخابه ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

أمريكا تناقض نفسها

التناقض الأمريكي أيضًا بشأن الأسلحة يتواصل، وهذه المرة من ناحية وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فبعد أن قال في حوار عبر شبكة «NBC NEWS» الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية لن ترسل أسلحة لإسرائيل تتسبب في استهداف المدنيين برفح الفلسطينية، تستعد واشنطن لصفقة بأكثر من مليار دولار.

كيربي: سنواصل تزويد إسرائيل بكل القدرات

وكان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي، قال في وقت سابق هذا الأسبوع، إن جو بايدن سيحرص على أن تمتلك إسرائيل كل الوسائل العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، كما سنواصل تزويد تل أبيب بكل القدرات التي تحتاجها، لكنه لا يريد استخدام فئات معينة من الأسلحة الأمريكية في نوع معين من العمليات وفي مكان معين.