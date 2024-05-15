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الحوار الوطني: نواصل دورنا لتعزيز التماسك المجتمعي وحماية حقوق الأسرة المصرية

كتب:

يسرا البسيوني
01:47 م | الأربعاء 15 مايو 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

أكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني في يوم الأسرة، أنّ إدارة الحوار الوطني نجحت منذ اليوم الأول في تخصيص مساحات مشتركة ومناقشات مهمة لقضايا الأسرة المصرية والأحوال الشخصية ومسائل الوصاية وإدارة أموال القصر وتحديات المرأة المصرية عبر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وشددت الأمانة الفنية للحوار على مواصلة دورها لتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية حقوق الأسرة المصرية، وصون الهوية الوطنية.

وأكد الحوار الوطني أنّه على ثقة تامة بأنّ الجهود ستثمر عن حلول واقعية وفعالة تُساهم في بناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

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بقلم يسرا البسيوني