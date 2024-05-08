كتلة الحوار الوطني: هدف إسرائيل بالقضاء على حماس أمر مستحيل تحقيقه

قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن الشعب المصري وكتلة الحوار منحازين بالكامل للشعب الفلسطيني وقضيته.

وأكد عادل، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن هدف إسرائيل بالقضاء على حماس مستحيل تحقيقه، موضحا أن إسرائيل الآن تعيش حالة من التخبط.

وأضاف رئيس كتلة الحوار، أننا في حرب سرمدية تحتاج لتدخل القوى الدولية، مشيرا إلى أن المفاوضات أصبحت لجان استماع، بلا أي قرارات.

وأشار إلى أن الدور المصري كان هام وصلب جدا، ويوجد اصطفاف من الشعب المصري خلف القيادة السياسية، إضافة إلى تكاتف القبائل العربية في سيناء وهذا أمر في غاية الأهمية.