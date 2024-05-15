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سامح شكري يطالب بإجراءات ملموسة لإلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة

كتب:

هانى حسن
01:56 م | الأربعاء 15 مايو 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مطالب مصر من المجتمع الدولي فيما يخص غزة تتمثل في ضرورة العمل على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إسرائيل للتوقف عن الأعمال العسكرية، ومراعاة الأضرار الإنسانية التي وقعت في القطاع.

اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «هناك دعاوى نستمع إليها في الكثير من الدول بأهمية وقف إطلاق النار، وأهمية الترويج لحل الدولتين، لحل القضية والأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، ونرى ضرورة أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال، وذلك فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ملموسة لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار».

وتابع: «أما عن تنفيذ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية، فنرى أنها محاولات لتحويل الأنظار عن القضايا الحالية بتناول قضايا أخرى لها أهميتها؛ ولكن لابد أن يكون التركيز في هذه المرحلة على وقف إطلاق النار، والتعامل مع الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة».

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