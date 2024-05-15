مدبولي: مشروع مستقبل مصر قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أهمية مشروع مستقبل مصر، مشيرا إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024، وما تضمنته مُداخلات من رسائل مهمة أكدت أهمية المشروع وآليات العمل به.

ووضف رئيس الوزراء مشروع مستقبل مصر بقاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم، الذي يتم تنفيذه بمشاركة عدد من جهات الدولة.