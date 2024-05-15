مواصفات الدروع العسكرية الجديدة لجنود الاحتلال الإسرائيلي.. ضد النار والانفجارات

حالة من الرعب يعيشها جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي خصوصا في ظل الخسائر الفادحة في الأوراح جراء المقاومة الفلسطينية، ما دفع جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة منح جنود المدرعات زيا عسكريا تكتيكيا جديدا بدلاً من الزي العسكري القديم المصنوع من القطن الكامل، ومن المقرر تجديد ملابس آلاف جنود الاحتلال في 3 فصائل من الفصائل المنتظمة، 7 و188 و401، بدروع تكتيكية مصممة خصيصًا لأداء مهامهم، وستكون مختلفة قليلاً عن تلك المألوفة في الوقت الحالي، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت» العبرية.

الزي الجديد أنقذ حياة قوات الاحتلال أكثر من مرة

وقالت الصحفية العبرية، إن جنود الاحتلال في غزة استفادوا من الدروع التكتيكية الحديثة بعد تفجير حزمة متفجرات لكنهم نجوا وأصيبوا بحروق طفيفة، وأوضح القائد «إذا حدث ذلك لنا قبل عام، قبل أن نحصل على البدلات فلن يكون جنودي على قيد الحياة».

ويسعى جيش الاحتلال إلى تعميم التجربة لتفادي الخسائر بين صفوفه في ظل مقاومة الفصائل الفلسطيينية المستمرة ضد الاحتلال.

مواصفات الدروع التكتيكية الجديدة لجنود الاحتلال

ووفقا لما ذكرته «يديعوت أحرونوت» العبرية عن مواصفات الزي الجديد الذي يخص جنود الاحتلال الإسرائيلي، التي جاءت كالتالي:

1- مقاومة للنار والحرارة

2- لا تسرب السوائل الحارقة والخطرة إلى داخل الجسم

3- تجمع بين مادة مضادة لإطلاق النار وجيوب لراحة الجنود في المعركة وسهولة الحركة.

4- تدخل الشركة الإسرائيلية «يونيدرس» في إنتاجها باستخدام نظام تكتولوجي حديث ولكن يتم إنتاج معظمها في الخارج.

5- توفر الشركة خدمات الصيانة والغسيل والإصلاح للزي من خلال قسم التكنولوجيا واللوجستيات.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن بعد استخدام بعض القوات للزي العسكري الجديد كانت التقييمات ممتازة، ولذلك زاد الطلب عليها، بالتالي سيكون تزويد المقاتلين في الاحتياطي بهذا الزي التكيكي أيضا.