مشيرة خطاب: اعتماد مشروع موازنة «قومي حقوق الإنسان» يسهّل الوفاء بالتزاماته

وجهت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الشكر للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بعد اعتماد مشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2024-2025 لتمكين المجلس من الوفاء بكل التزاماته المحلية والدولية والإقليمية.

أوضحت «خطاب» خلال اجتماع اللجنة: «ظهر جلياً تفهم أعضاء مجلس النواب ووزارة المالية للتحديات المالية التي يمر بها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال عمله».

أشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحظى بالدعم اللازم من مجلسي النواب والشيوخ على كل المستويات، والأعضاء لديهم وعي كامل بجهود المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بمقتضى أحكام الدستور في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.