مجلس النواب يشيد بجامعة كفر الشيخ في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي

عرض الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال انعقاد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع موازنة الجامعة «تعليم ومستشفيات»، لافتاً أنّ موازنة الجامعة في 2024 - 2025 قد راعت طموحات جامعة كفر الشيخ المستقبلية والاحتياجات التشغيلية للعام القادم.

زيادة مخصصات التغذية وأطباء الامتياز

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ أهم احتياجات جامعة كفر الشيخ في الموازنة هي زيادة مخصصات التغذية وأطباء الامتياز والأمن والنظافة.

وخلال انعقاد الاجتماع، وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديراً لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي، وموجهاً الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي دعمه اللا محدود للجامعات المصرية، كما وجّه الشكر والتقدير للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعلي رأسها الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، والدكتورة ماجدة بكري، والدكتور منى عبد العاطي؛ وكيلي اللجنة، للدور الكبير الذي قامت به اللجنة في إدراج كليتي الألسن والعلاج الطبيعي، ضمن خطة الاستثمار هذا العام.

توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الجامعة

كما وجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير أيضاً إلى وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات جامعة كفر الشيخ وجهودهم المبذولة في توفير الاعتمادات المالية لمشروعات الجامعة.

وفي نهاية المناقشة، أشاد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستوى أداء جامعة كفر الشيخ وإمكانياتها كجامعة عالمية على أرض مصرية.

كما أشاد الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بأداء جامعة كفر الشيخ، مطالباً أنّ يحتذي بها في كافة الجامعات المصرية.