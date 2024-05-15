محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله للمستشفى

تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمحاولة اغتيال حيث أطلق النار عليه بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

نقل رئيس وزراء سلوفاكيا للمستشفى

وذكرت مصادر أنه تم نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن إلى المستشفى وأنباء عن ضبط الشرطة للجاني.

وبحسب «سكاي نيوز» أصيب رئيس الوزراء السلوفاكي في بطنه بـ4 طلقات عليه خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

وأكد مسؤول من الحزب الذي ينتمي إليه فيكو لصحيفة الجارديان أن رئيس الوزراء أصيب برصاصة في بطنه ويخضع الآن لعملية جراحية.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: «أدين بشدة الهجوم الخسيس على رئيس الوزراء روبرت فيكو، أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن الصالح العام لدينا.. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وعائلته».

وقال ميكال سيميتشكا ، زعيم الحزب التقدمي السلوفاكي المعارض: «أشعر بالصدمة والفزع إزاء إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو في هاندلوفا، نحن ندين بشدة وبشكل لا لبس فيه أي أعمال عنف».