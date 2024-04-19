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دراما المتحدة

رئيس حزب الجيل: تنظيم الإخوان أباح اغتيال المعارضة والشرطة في 2013

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:46 م | الجمعة 19 أبريل 2024
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن حديث محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان السابق بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض له في يناير عام 2013 جاء بعد إصدار رئيس الجمهورية وقتها في 22 نوفمبر، إعلانا دستوريا عزز بموجبه صلاحياته ووسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذته الجماعة لمواجهة حالة الرفض المتزايدة لحكمها داخل أجهزة الدولة وعلى رأسها هيئة الشرطة وبين القوى الحزبية والسياسية في البلاد والشعب المصري بصفة عامة.

يقظة مؤسسات الدولة ضد جماعة الإخوان

وأضاف «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»: «الجماعة أباحت الاشتباك مع الشرطة وكل معارض تم تنفيذه بالفعل وأنه شخصيا عندما كان زعيما للمعارضة البرلمانية في مجلس الشورى هدد من قبل رئيس مجلس الشورى باستخدامه ضده»،  مضيفا بأن رئيس مجلس الشورى في جلسة علنية تنقلها قناة صوت الشعب ووسائل الإعلام المختلفة قال لي بالحرف الواحد ردا على انتقادات لي ضد الحكومة «خلي بالك أنت ستكون كده أول هدف للفرقة 95».

وأكد رئيس حزب الجيل، أن يقظة مؤسسات الدولة كانت وراء عدم استطاعة الإخوان تنفيذ قرارها بشكل واسع وخاصة مع تصاعد الرأي العام الشعبي والنخبوي الرافض لهم.

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