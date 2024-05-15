«تعليم الشرقية» تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد اليوم المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية؛ لمناقشة الاستعداد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024.

حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي

وقال مدير مديرية التربية والتعليم، إن الامتحانات العامة أمن قومي، مشددا على تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضي لانتظار الطلاب، ومُراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان.

سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة

ولفت إلى ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المُحددة والالتزام بأهم القواعد والتعليمات الصادرة من الوزارة، وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مٌراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه

وأكد التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مُشددا على عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

واكد المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول الوزارة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.