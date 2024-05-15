وزير التعليم العالي: تكلفة التغذية بالمدن الجامعية تصل لـ50 مليون جنيه سنويا

رد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على عدد من الأسئلة التي طرحها النواب في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة عن العام المالي 2024/ 2025.

تكلفة التغذية في المدن الجامعية

وقال «عاشور»، إن تكلفة التغذية في المدن الجامعية تتراوح من 35 إلى 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه رغم ضخامة هذا الرقم إلا أن المدن الجامعية لا تحصل من الطالب سوى 300 جنيه شهريًا.

وأضاف «عاشور»، أن الوزارة تدرس حاليا وسائل وطرق لزيادة الدعم، لمساعدة الجامعات في أداء وظيفتها في هذا الصدد.

ورد وزير التعليم العالي على تساؤل خاص بالكيانات الوهمية، مؤكدا ضبط 430 كيانا العام الماضي فقط، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الكيانات الوهمية.

تراخيص المعاهد الهندسية

وبالنسبة لتراخيص المعاهد الهندسية، قال: «تم وقف تراخيص المعاهد الهندسية.. مفيش معهد منذ أن توليت الوزارة أخذ رخصة».

وأوضح وزير التعليم العالي: «شغالين على دراسة حاليا، ولن تحصل أي معاهد هندسية على ترخيص إلا بعد انتهاء تلك الدراسة، وذلك في ضوء الاهتمام والحرص على جودة التعليم في معاهدنا».