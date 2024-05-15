وزير التعليم العالي: الأمراض السرطانية ستكون السبب الأكبر في نسبة الوفيات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن حجم الوفيات الأكبر كان متعلقا بأسباب تتعلق بأمراض القلب، إلا أنه من 25 / 30 سيحل محله الأمراض المتعلقة السرطانات، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تهتم الدولة مستشفيات أورام السرطان.

استعراض موازنة التعليم العالي

وأضاف الوزير، خلال استعراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعان الموازنة العامة الجديدة، ومنها الاستثمارات الخاصة بالمستشفيات، اليوم الأربعاء، أن من أبرز المشروعات مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية وتم الانتهاء من 93٪ من المشروع ويتم تجهيز وتوجد أيضا وكالة الفضاء المصرية، ويتم إنشاء أول أكاديمية مصرية لعلوم الفضاء.

وأشار إلى تشغيل وكالة الفضاء المصرية وإطلاق قمرين صناعيين بالتعاون مع الصين، لافتا إلى أن مصر بها حاليا 55 جامعة، إذ تضاعف عددها خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا: «تم إنشاء 4 جامعات حكومية وهناك جامعتين على وشك الانتهاء منهما، واحدة في أبو رديس في جنوب سيناء التي ليس بها جامعة»، مشيرًا إلى جامعة العريش التي تخدم شمال سيناء وتقوم بدور كبير جدا، وتم إنشاء مستشفى جامعي بها وتقوم بدور كبير في علاج المواطنين وكذلك الأشقاء القادمين من غزة.

وأوضح أن المشروع الآخر هو إنشاء جامعة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، والتي بها ستكون كل المحافظات على مستوى الجمهورية بها جامعة.