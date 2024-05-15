عاجل.. محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا: مصاب بـ4 رصاصات وحالته خطيرة

كشفت مواقع سلوفاكية محلية، أن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو خطيرة، وأن هناك محاولات لإنقاذ حياته بعد نقله بواسطة طائرة هيلكوبتر إلى مستشفى روزفلت في بانسكا بيستريتسا، نظرًا لخطورة حالته.

أطلق عليه أحد الأشخاص 4 رصاصات

وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي البالغ من العمر «59» عاما، لمحاولة اغتيال، حيث أطلق أحد الأشخاص النار عليه أثناء مصافحته للجمهور بعد اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء في هاندلوفا.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم المستشفى أن فيكو كان واعيا عندما نُقل إلى مستشفى في بلدة هاندلوفا وعولج من جروح ناجمة عن أعيرة نارية، ثم تم نقله إلى منشأة أعلى مستوى.

وبحسب صحيفة «Aktuality» السلوفاكية، فإنه من المؤكد حتى الآن أن إطلاق النار في هاندلوفا كان محاولة اغتيال، ودافع مطلق النار غير معروف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ماتيج نيومان المعلومات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء، واعتقلت الشرطة مطلق النار.

تعليق اجتماع المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية إلى أجل غير مسمى

ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الأشخاص ينتظرون في الموقع بالقرب من المركز الثقافي في هاندلوفا، حتى جاء رئيس الوزراء، وجاء إليهم أعضاء آخرون في مجلس الوزراء الحكومي، وصافحوا المجتمعين، لكن لم يحدث لهم شيء، قبل أن يطلق شخص النار على رئيس الحكومة وتم إجلاء ثلاثة وزراء من مكان الحادث بعد إطلاق النار.

وأعلن نائب رئيس البرلمان، بوبوش بلاها، أنه بسبب إطلاق النار على رئيس الوزراء، تم تعليق اجتماع المجلس الوطني للجمهورية السلوفاكية إلى أجل غير مسمى.