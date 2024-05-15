رئيس رابطة الجامعات الإسلامية يتفقد مكتبة الإسكندرية (صور)

أجرى الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، جولة تفقدية خلال زيارته مكتبة الإسكندرية، رافقه فيها وفد من كبار ضيوف «المؤتمر الدولي لدور الجامعات في إثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب»، الذي تُنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورابطة الجامعات الإسلامية وجامعة العلمين.

ورافق الدكتور أحمد زايد، الضيوف في جولة داخل مكتبة الإسكندرية، بدأت من مثلث كاليماخوس للتعرف على قاعة الاطلاع الرئيسية، ثم متحف الآثار، وانتهت الجولة بتفقد معمل ترميم المخطوطات.

العيسى: مكتبة الإسكندرية لها دور ريادي في نشر الثقافة والفنون والعلوم

وأشاد الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، بدور المكتبة الريادي في نشر الثقافة والفنون والعلوم وما تحتويه المكتبة من إمكانيات متميزة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.

وفى نهاية الجولة، أهدى الدكتور أحمد زايد ضيوفه عدداً من أهم إصدارات مركز المخطوطات أبرزها كتالوج لأهم نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وأعمال جميع المؤتمرات التي تم انعقادها بالمكتبة والخاصة بالمخطوطات، ومنها المخطوطات الألفية، والموقعة والمطوية والمترجمة، كما تم إهداء دورية علوم المخطوط، بالإضافة إلى أبحاث الدكتور جواد على مع مجموعة مُتنوعة من المخطوطات المصورة الرقمية.