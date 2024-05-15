مكتبة الإسكندرية تقدم أوبرا «أورفيو ويوريديتشي» 23 مايو الجاري

تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع إلى قطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية أوبرا «أورفيو ويوريديتشي» للمؤلف الألماني كريستوف فيليبالد جلوك في الفترة من 23 وحتى 25 مايو 2024 في تمام الساعة الـ8 مساءً بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية القاعه الكبرى.

قصة أوبرا «أورفيو ويوريديتشي»

تعد أوبرا «أورفيو ويوريديتشي» من أبرز أوبرات عصر الباروك المتأخر؛ وتتناول أسطورة يونانية قديمة هي أسطورة «أورفيوس» ابن الإله أبوللو الذي يفقد زوجته الجميلة «يوريديتشي» ويذهب لاستردادها من العالم السفلي بمساعدة «أموري» رمز الحب.

ويأتي تقديم الأوبرا بعد النجاح الكبير لكل من «أوبرا كارمن، وأوبرا دون جيوفاني»، اللتان أنتجتهما مكتبة الاسكندرية في الموسمين السابقين بالتعاون مع معهد جوتة بالإسكندرية.

العروض بقيادة مايسترو ناير ناجي

يسعي هذا المشروع لتقديم فن الأوبرا في أفضل صورة لجمهور مدينة الإسكندرية؛ بالإضافة إلى كونه مشروعا ثقافيا تعليميا متميزا يدمج مغنيي الأوبرا المهنيين والعالميين مع طلبة الغناء الأوبرالي من شباب مدينة الإسكندرية، وبمشاركة من فصل الباليه التابع لمدرسة الفنون بالمكتبة، حيث تعتبر أول تجربة احترافية يشارك فيها طلبة فصول الباليه.

تُقدَّم العروض بقيادة مايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الاسكندرية، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية والباليه.