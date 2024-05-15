تحديث مفاجئ لتطبيقي «واتساب» و«فيسبوك».. يحل مشكلة شائعة

تحرص إدارة شركة «ميتا» الأمريكية، على إجراء بعض التغييرات المتعلقة بتطبيقاتها المختلفة، بغرض تسهيل تعامل المستخدمين معها، كان أحدث هذه التغييرات ما يتعلق بزر «enter» الموجود في الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح في أجهزة الحاسوب.. فماذا حدث وما سبب هذا التغيير؟

تحديث جديد لـ«ميتا» على واتساب وفيسبوك

في السابق، كان زر «enter» الموجود في الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح في أجهزة الحاسوب يؤدي الغرض نفسه لزر «enter» الموجود في وسط الوحة، مثل الموافقة على أمر معين أو إرسال رسالة نصية، لكن الآن وبعد التغيير الجديد، أصبح هذا الزر في تطبيقات «فيسبوك» و«واتساب» يُستخدم للنزول إلى سطر آخر عند كتابة الرسالة النصية.

وبحسب توضيح شريف إسكندر، خبير تكنولوجي، فإن هذا التغيير الذي أجرته شركة «ميتا» في تطبيقاتها مثل «فيسبوك» و«واتساب»، جاء نتيجة تسهيل تعامل المستخدمين مع هذه التطبيقات.

سبب تغيير استخدام زر «enter»

وأوضح «إسكندر»، لـ«الوطن»، أن سبب هذا التغيير في استخدام زر «enter» الموجود في الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح في أجهزة الحاسوب، قائلًا: «في الحالات اللي زي كده، دايمًا إدارة التطبيق بتشوف عملائها بيستخدموا الزر ده بشكل أكبر لأي غرض، ولما لاحظوا أن الاستخدام الأكبر للزر هو النزول لسطر آخر عند الكتابة، فتم تثبيت استخدام الزر للغرض ده».