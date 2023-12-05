استشاري تحول رقمي: شركة ميتا تتحكم في أي محتوى يراه مستخدمو منصاتها

قال محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن العالم شهد انفجارا معلوماتيا أدى لوباء معلوماتي، مع إمبريالية المنصات، وبالتالي ظهرت مشكلة الخوارزميات الموجهة.

شركة ميتا لديها نحو 3 مليارات مستخدم

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن شركة ميتا لديها نحو 3 مليارات مستخدم، وهي تتحكم تماما في كل المحتوى الذي يمكن أن يراه المستخدمون.

التدخل في شركات ميتا

ولفت إلى أن التدخل في شركات ميتا كان مختلفا عن التدخل في شركة «إكس»، وبعد اعتراض إيلون ماسك على حذف مواد معينة لصالح إسرائيل، سحب الممولون الرئيسيون إعلاناتهم من موقع «إكس» أو تويتر سابقا، حتى اضطر أن يزور إسرائيل.

وأوضح أن كتابة الرموز والكلمات المتقطعة هي ناجحة مؤقتا، وبعد أن يتدرب الذكاء الاصطناعي على التعامل مع هذه الأكواد الجديدة، فسيمكنه منعها، والذكاء الاصطناعي يتعلم بسرعة ويتم تغذيته بالمعطيات.