«ميتا» تختبر أداة الذكاء الاصطناعي في «واتساب».. كيف ستعمل؟

بدأت شركة التكنولوجيا العالمية ميتا اختبار أحدث أدواتها المطورة وهو مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI مع تطبيق الدردشة والتواصل الاجتماعي «واتساب» التابع لها

إنشاء الصور في واتساب بالذكاء الاصطناعي

واختبرت الشركة ميزة جديدة في التطبيق وهي إنشاء الصور بالاعتماد على مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، إلا أنها غير متاحة حاليا إلا لبعض المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وستكون متوفرة قريبا للمستخدمين حول العالم.

كيفية عمل الخاصية الجديدة

ويمكن للمستخدم الاستفادة بهذه الميزة في حالة رغبته في إنشاء صورة بتفاصيل محددة، فيقوم بكتابة الكلمات الخاصة بهذه التفاصيل والمعبرة عنها، وكلما أضاف كلمة جديدة سيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل الصورة التي تم إنشاؤها وفقا لهذه الكلمات.

كما تتيح هذه الميزة أيضا للأفراد تصميم الصور المتحركة GIF اعتمادا على الصورة الثابتة ومن ثم مشاركتها داخل التطبيق.

ولم تكتفِ ميتا بطرح ميزة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب فقط، وإنما أصبحت متوفرة أيضا على موقع الويب الخاص بـMeta AI لكنها ما زالت مقتصرة على المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

طرح أداة الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ميتا

وتخطط ميتا لإضافة مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI إلى العديد من التطبيقات التابعة للشركة مثل فيسبوك وإنستجرام وماسنجر لطرح العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي تطبيقاتها المختلفة