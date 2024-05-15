أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الشعب الفلسطيني لا ينسى أرضه

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948 احتل 78% من أرض فلسطين التاريخية وصمت العالم وجعل الاحتلال مشروعًا، واعترف المجتمع الدولي بدولة إسرائيل عام 1949 منوهًا إلى أن الأمم المتحدة سقطت في تنفيذ قرار التقسيم الذي قسم أرض فلسطين.

تاريخ فلسطين لن ينسى

وأضاف الرقب، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تظن أن الأجيال الجديدة من الشعب الفلسطيني ستنسى ما يحدث في غزة، بعد وفاة الكبار، ولكن القضية تورث جيلا بعد جيل، وتتوارث الأجيال الجديدة التاريخ والذكرى وحكايات فلسطين التي تروى عن جمالها، ولن ينسى الشعب مدى ارتباطه بأرضه.

دعم مصر لفلسطين

وواصل: « مصر تدرك أن فلسطين هي خط المواجهة الأول لحلم الصهيونية، والرئيس السادات عندما ذهب إلى كامب ديفيد كسر هذا الحلم بعد تراجعهم من الأراضي التي احتلوها بدل من التوسع الذي كانوا يأملون له انكمش الاحتلال الإسرائيلي».