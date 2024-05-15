أحمد الطاهري: مصر تطالب المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن عناصر الموقف المصري واضحة، ومطالب مصر من المجتمع الدولي، بوقف هذه الكارثة الإنسانية، ستكون في طليعة المشهد.

بيان رئاسة الجمهورية

أضاف خلال تصريحات على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بيان رئاسة الجمهورية اليوم، يعكس الأولويات المصرية، ومن ثم قد تنعكس هذه الأولويات على كلمة مصر أمام القمة العربية بالبحرين، التي من المنتظر أن يتفضل إلقاؤها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حصول قناة القاهرة الإخبارية على جائزة التميز الإعلامي

في سياق آخر، علق الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على حصول قناة القاهرة الإخبارية على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، قائلا: «ألف مبروك لمصر، ومبروك للإعلام المصري، ومبروك للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومبروك للذراع الإخباري للشركة المتحدة متمثل في قطاع القنوات الإخبارية، القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف، وقريبا -بإذن الله- كيو نيوز».

وتابع: «القاهرة الإخبارية في الأصل كانت توجيها للرئيس عبد الفتاح السيسي في التاسع من نوفمبر 2017، وبفضل الله وبفضل سواعد الشباب استطاعت الشركة المتحدة أن تحول هذا التوجيه إلى أمر واقع، واليوم بعد عام ونصف من صدور القاهرة الإخبارية، الحمد لله تحصد جائزة التميز الإعلامي لعام 2024».