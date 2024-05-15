توقيع خطاب النوايا ﺑﯾن «اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ الإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ» وﻣﻛﺗب «يونيدو» بالبحرين

شهد انطلاق النسخة الخامسة للمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار تحت شعار «تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي»، في العاصمة البحرينية المنامة، توقيع خطاب النوايا ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ الإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻰ وﻣﻛﺗب ﺗروﯾﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻛﻧولوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن.

القمة العربية بالبحرين

ويأتي ذلك تزامنا مع القمة العربية بالبحرين وعلى مدار ثلاثة أيام يسير المنتدى أغوار القضايا والتحديات العالمية الملحة بما في ذلك الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ.

ووقع الخطاب كل من الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

دعم مدربي ريادة الأعمال والابتكار

وذلك في ضوء التعاون القائم بين الطرفين بهدف دعم مدربي ريادة الأعمال والابتكار بالمصلحة وتطوير المجال وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات أخرى ذات الصلة ؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال يناير 2024 بتدريب عدد 30 مدرب من مدربي المجال بالمصلحة.