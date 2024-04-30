وزير التجارة والصناعة: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس اللجنة المشتركة المصرية البيلاروسية، إن الاجتماع اليوم يهدف إلى استكشاف الفرص والإمكانات المتاحة للسوق المصري والبيلاروسي، وإيجاد آليات للعمل على استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل والبناء على نقاط القوة والمميزات التنافسية المتاحة لدى البلدين.

وأضاف في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري البيلاروسي المشترك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي، أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار المصري وذلك من خلال اعتماد إصلاحات مختلفة وتقديم حزما متنوعة من الحوافز لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التي تركز على بناء وتحسين البينة التحتية للدولة والمساهمة في تنمية الاقتصاد.

وتابع، أن الحكومة طرحت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تبسيط إقامة المشاريع وتشجيع القطاع الخاص وكذلك الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويضم كافو الوزراء المعنيين.