حماس: تعديلات إسرائيل على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن تعديلات الاحتلال الإسرائيلي على المقترح الأخير للهدنة وضعت المفاوضات في طريق مسدود.

وأضاف «هنية»، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حماس تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتابع، «الاحتلال الإسرائيلي رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح الفلسطينية ومناطق شمال غزة».

احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأكد «هنية» التواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إصرار الاحتلال على المضي قدما في عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول.

وواصل: «متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة، ومتمسكون بإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفق الأصول المعمول بها، وسنشارك في قرار إدارة قطاع غزة بعد الحرب».

وشدد «هنية» على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورا، ولا حق له بالتدخل في إدارته، معربا عن رفضه أي تسوية لما بعد الحرب على قطاع غزة تُستبعد منها حركة حماس.

تحرك طلاب العالم لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أن تحرك طلاب العالم دعما للقضية الفلسطينية هو مشهد غير مسبوق في التاريخ، مؤكدا أن حركة حماس متمسكة بمطالبها بأن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب في غزة، واليوم التالي للحرب في غزة ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.