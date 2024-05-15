محمد فايز فرحات: الممارسات الإسرائيلية في غزة مفترق طرق للشرق الأوسط

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن كل الإقليم في مفترق طرق وليس فقط القضية الفلسطينية، لأن الممارسات الإسرائيلية فيما يتعلق بالعدوان الجاري على قطاع غزة، ومحاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية أمور تنذر بخطر كبير، ليس فيما يتعلق بمسار القضية الفلسطينية أو الصراع العربي والفلسطيني الإسرائيلي فقط، لكن يمثل مفترق طرق كبيرا بالنسبة لإقليم الشرق الأوسط.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التمادي في هذا العدوان دون أفق أو تسوية، سيؤدي لخلط الكثير من الأوراق في المنطقة، وتحفيز الفاعلين دون الدول والتنظيمات العنيفة، إلى توظيف هذا العدوان، لمحاولة تأسيس لدور هؤلاء الفاعل في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التحول وتحولات وتداعيات أخرى كثيرة سيكون لها تأثير كبير على الاستقرار في الإقليم، وسيكون لها تأثير كبير على علاقات المنطقة بالولايات المتحدة وإسرائيل، فلا يجب أن تغفل تل أبيب أنها اعتمدت على اضطرابات اقتصادية في العلاقة مع المنطقة في مقابل اختزاله أو اعتماده على الاضطرابات الأمنية والعسكرية فقط.