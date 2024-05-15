«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يحاول محو كل ما يدل على هوية القدس

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس الشرقية، أنه في كل يوم تعيش مدينة القدس الشرقية نكبة جديدة، والتي تصل في ألوان ملونة وفي صور ملونة وهو ما تشهده المدينة المحتلة منذ عام 48، منوهة إلى أنه في عام 67 تم احتلال القدس واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية التي يحتفي فيها المستوطنون بأنه تم توحيد القدس تحت السيادة الإسرائيلية.

الاحتفالات لا تتم في مدينة القدس

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه رغم 76 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي ما زال المستوطنون يحتاجون لشرطي إسرائيلي ليؤمن وجودهم في مدينة القدس، وأيضًا ما زالت الاقتحامات من المستوطنين للمسجد الأقصى لا تتم إلا بقوة السلاح والعسكر، مشددة على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق ويتجول في الشوارع، أما عن الاحتفالات لا تتم في مدينة القدس، ويحاولون محاربة كل ما يدلل على هوية وتاريخ المكان، ولذلك لا وجود لأي فعاليات في القدس.

وأشارت إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان سن قانونا يمنع فيه رفع العلم الفلسطيني للتجمعات والتي تشكل فقط 3 أشخاص، مقابل هذا يكون هناك احتلالا بصريا من خلال نشر الأعلام الإسرائيلية في كل شوارع المدينة المحتلة، موضحًا أن الفلسطيني يعي أن العلم الإسرائيلي زائل.

انطلقت الصفارات من مساجد القدس

وشددت على أنه في تمام الساعة الـ1 ظهرًا انطلقت الصفارات من مساجد القدس والضفة الغربية احتفاءً بهذا اليوم، مؤكدة أن القدس كانت بعيدة عن الأحداث في 48، وستكون على صفيح ساخن في الـ5 من يونيو المقبل، لأنها تشهد أكبر مسيرة بالأعلام الإسرائيلية وتجوب مدينة القدس.