معركة شرسة بين فتاة وتمساح تتسبب في مكافأة بعد 3 سنوات (فيديو)

مواجهة شرسة بين فتاة وتمساح جعلها تحصل على وسام «الشجاعة»، بعد أن تمكنت من إنقاذ شقيقتها، من خلال تلقين الحيوان لكمة في فكه، وأخذ شقيقتها التي كادت تفقد حياتها، ليقوم الملك تشارلز الثالث بإعطائها وسام الملك «جالانتري»، بحسب ما ذكره موقع سبوتنيك.

الفتاة التي تدعى جورجيا لوري، وتبلغ من العمر 31 سنة، كانت في عطلة للتنزه بالمكسيك رفقة شقيقتها التوأم «ميليسا»، التي تعرضت لهجوم عنيف من التمساح، لتقوم شقيقتها بالاشتباك معه 3 مرات، وألكمته ضربة قوية بمقدمة رأسه، وسحبت شقيتها من فمه.

ورغم إنقاذ حياة «ميليسا»، إلا أنها أصيبت بكسر كبير في المعصم، بالإضافة لتعرضها لجروح عميقة في الساق والبطن والقدم، ولم تسلم شقيقتها التي أنقذتها من الأذى، حيث إن التمساح قام بعض أطراف جسدها، لكنها تمكنت من الهرب على متن قارب بر الأمان.

الواقعة السابقة حدثت منذ 3 سنوات عام 2021، لكن الحكومة البريطانية كرمت «جورجيا» بالوقت الحالي، بعد أن خاطرت بحياتها من أجل إنقاذ شقيقتها.

In 2021, Georgia Laurie saved her sister from a crocodile attack while on holiday. Her exceptional bravery makes her a recipient of The King’s Gallantry Medal, which has been awarded to nine people across the UK.



