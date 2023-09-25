كيف استفاد الأهلي من التعاقد مع الـ«تمساح أبو 4 عيون»؟

أنصاف الفرص التي يستغلها إمام عاشور لتوزيع الهدايا والتمريرات والأسيستات لزملائه، جعلته يبدو وكأنه يملك 4 عيون، تجعله يرى جميع زوايا التمرير المناسبة، يستغل أنصاف المساحات لخلق فرصة لتسجيل الأهداف وصناعتها، لذلك أطلق عليه الإعلامي أحمد شوبير وصف «تمساح بـ4 عيون».

يمكن اعتبار إمام عاشور «سانتا كلوز الأهلي»، إذ يبدو أن المارد الأحمر تعاقد مع بابا نويل خلال الميركاتو الصيفي المنقضي وليس لاعبًا عاديًا، يوزع الهدايا وينشر الفرحة ويشاركها، لكنه لم يظهر مرة كل عام، إذ يسجل إمام عاشور ظهوره ويصمته في كل مباراة.

إمام عاشور أكثر من مجرد صفقة في الأهلي

لم يكن انتقال اللاعب للأهلي مجرد صفقة تعاقدت معها إدارة القلعة الحمراء، لحاجة الفريق إلى تدعيمات في منتصف ميدانه، وإنما حصل الأحمر على «جوكر» يلعب جميع الأدوار، يملك الحلول كافة داخل الملعب ويمنح الهدايا إلى زملائه دون توقف، ما ظهر جليًا في الأداء الذي قدمه مع المارد الأحمر منذ الدقيقة الأولى التي ارتدى خلالها القميص الأحمر، الذي يعتليه نسر القلعة الحمراء.

79 دقيقة استهل بها إمام عاشور مشواره مع الأهلي بعد أن سجل الظهور الأول بقميص المارد الأحمر في السوبر الأفريقي، لكنه لم يكن موفقًا بشكل كبير، وغاب عن سجلات التسجيل أو الصناعة، الأمر الذي كان يبدو محبطًا بعض الشيء للجماهير، لذلك كان الشفيع الوحيد له هو أنه الظهور الأول له.

المباراة الثانية لإمام عاشور مع الأهلي كانت أمام المصري البورسعيدي، في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الممتاز، والتي حسمها المارد الأحمر برباعية ساحقة على حساب الفريق البورسعيدي، نجح إمام أن يضع بصمته من خلال صناعة هدفين.

إمام عاشور يسجل ويسدد في العارضة أمام سان جورج الإثيوبي

في الظهور الثالث، بدا إمام عاشور وكأنه ساحر داخل الملعب، يفعل كل شيء كما يجب أن يكون، يركض يمينًا ويسارًا بحرية كبيرة، ويحسب خطواته جيدًا قبل كل قرار، كاد أن يسجل هدفًا رائعًا، بعدما راوغ دفاع سان جورج، ليصل إلى مرمى الأخير ويسدد صاروخية التقطها حارس مرمى الفريق الإثيوبي، ليحولها إلى ركنية.

إمام عاشور نجح في تسجيل الهدف الثاني لحسين الشحات، ليساهم في 3 أهداف من 7 أهداف سجلها المارد الأحمر منذ بداية مشواره هذا الموسم، كما خطف الأنظار على بعد الأداء المهاري الذي قدمه، خاصة بالتمريرة التي أرسلها على طريقة «رابونا» رغم عدم ترجمتها إلى هدفًا، إلا أنها خطفت أنظار الجماهير، التي كالت بالمديح على الأداء والعروض والتي قدمها.