«الجامعة العربية»: أجندة قمة البحرين ستناقش أوضاع السودان والصومال

قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن هناك متابعة دائمة من الجامعة العربية للأوضاع الخطيرة التي يشهدها السودان في المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، فضلا عن أزمة إنسانية الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.

القمة العربية تتضمن أزمة الصومال

أضاف خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أن القمة ستتضمن أزمة الصومال، ودعمه للحفاظ على سيادته ضد الأطماع الإثيوبية، مشيرًا إلى أن اتفاقية أرض الصومال لاغية وباطلة، وتهدد وحدته.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ملف الأمن المائي للدول العربية، سيكون على أجندة قمة البحرين غدًا، مشيرًا إلى أنه سيجري بحث إنشاء مجلس مهم جديد للأمن السيبراني، سينضم للجامعة العربية.