لماذا التاكسي الكهربائي بالعاصمة؟.. 10 مميزات جديدة اعرفها

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتعاون مع وزارة النقل أمس بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية «تاكسي العاصمة»، وذلك تحت إشراف وزارة النقل، والتي تتضمن 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، تابعة لشركة Electric CapitalCab.

10 مميزات لتاكسي العاصمة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير، المميزات الخاصة لمشروع «تاكسي العاصمة»، والذي تم إطلاقه أمس بتشغيل تجريبي لـ 10 سيارات، تتوالى في الزيادة خلال الفترة المقبلة، وجاءت كالتالي:

- تتمتع السيارات بدرجة عالية من الأمان للركاب حيث إن جميع السيارات مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تحديد الموقع GPS ·

- يعكس المشروع حرص شركة العاصمةالإدارية للتنمية العمرانية علي سلامة المواطنين وسهولة التنقل داخل العاصمة الإدارية.

- السيارات الكهربائية صديقة للبيئة.

- المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو التحول لإستراتيجية النقل الأخضر التي تتبناها الدولة ووزارة النقل الفترة الحالية.

- السيارة لا تصدر أصواتًا مرتفعة أو انبعاثات للعوادم.

- السيارات على اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي، وهذا يعكس حرص الشركة، علي سلامة المواطنين وسهولة التنقل داخل العاصمة الإدارية.

- حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول المزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة.

- إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق بطاقات السداد أو الدفع النقدي.

- يوجد خط ساخن هو 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.

- تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، مما يسهم في بناء بيئة مستدامة وصحية للمجتمع والأجيال القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية العاصمة الإدارية كمدينة من مدن الجيل الرابع، حيث تسعى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى تطبيق مفهوم الاستدامة والتحول الأخضر في جميع جوانب حياة المواطنين، وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وفق بيان أصدرتة الشركة منذ قليل.