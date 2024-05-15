رابط وخطوات تحميل تطبيق تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

نشرت وزارة النقل، فيديو عن رابط وخطوات حجز تاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، الذي جرى تشغيله تجريبيا اليوم الأربعاء، موضحة أنه تقرر تشغيل 10 سيارات كهربائية مزودة بأحدث الخدمات الرقمية الجديدة، التي تقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

حجز تاكسي العاصمة الإدارية، يكون من خلال تطبيق إلكتروني، يتم تحميله على الهاتف المحمول باسم نيو كابيتال كاب «New Capital Cab»، وجاءت خطوات الحجز كالآتي:

- تحميل التطبيق من هنا عقب إتاحة التح

- فتح التطبيق الخاص بتاكسي العاصمة

- اختيار خانة «حجز الرحلة»

- البحث عن المكان

- اختيار موقع الوصول

- الضغط على زر «تأكيد الموقع»

- اختيار السيارة

- تظهر بعد ذلك بيانات الرحلة كاملة وهي:

* إجمالي المسافة

* سعر الكيلومتر

* الحد الأدنى للأجرة

* الأجرة المحسوبة

* الخصم

* العمولة

* الأجرة الكلية

- الضغط على زر «تأكيد الحجز»

وأكد جورج مايكل المدير التنفيذي لشركة سيزر للنقل بالطاقة النظيفة، أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة ولا تصدر عنها أي انبعاثات، موضحاً أنه تم تدريب السائقين بشكل جيد، وتم تجهيز غرفة تحكم بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية لمتابعة حركة السيارات وآليات تشغيلها.