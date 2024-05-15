«القاهرة الإخبارية»: تصريحات جالانت تشعل النيران في حكومة الحرب الإسرائيلية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن وزير الدفاع والأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بالحديث عن أنه سيستقيل من منصبه إذا ما عاد الحكم العسكري إلى قطاع غزة، وربما هذا لب الصراع والخلاف والانشقاق في داخل «الكابينيت» الإسرائيلي، وتحديدا «كابينيت» الحرب الإسرائيلي وحكومة الطوارئ.

وجود خطة استراتيجية لليوم التالي من الحرب

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه التصريحات التي أشعلت «الكابينيت» من جديد، متمثلة في أنه لا بد من وجود خطة استراتيجية لليوم التالي من الحرب على غزة، وهذا ما تفتقده المنظومة السياسية الإسرائيلية، بأنها لم تضع حتى اللحظة، خطة استراتيجية لليوم التالي على غزة.

وأوضحت أن اليوم التالي، يجب أن يشمل من سيتولى حكم قطاع غزة بعيدا عن حركة حماس، والمستوى السياسي حتى هذه اللحظة، لم يعلن عن وضع هذه الخطة، وهذا ما أزعج وزير الدفاع يوآف جالانت، وأخرجه في هذه التصريحات، الذي قال إنه لا بد من وجود بديل عن حركة حماس، وأنه إذا غابت الخطة الاستراتيجية لليوم التالي للحرب، فهذا يعني عودة «حماس» للحكم هناك، أو وجود حكم عسكري، ما سيضع الجيش الإسرائيلي في مواجهة جديدة، وشلال من الدماء هناك.