بشرة خير أم تحذير؟.. تفسير حلم رؤية طائر أبيض في المنام لابن سيرين

يراود الإنسان في منامه العديد من الأحلام التي تسبب له حيرة كبيرة، وتدفعه إلى التساؤل عن سببها، وما يمكن أن تشير إليه، وما هي دلالاتها، ومن بين هذه الأحلام، رؤية طائر أبيض في المنام.. فما تفسيره؟

حلم رؤية طائر أبيض في المنام

تباينت آراء المفسرين حول دلالات حلم رؤية طائر أبيض في المنام، فذهب أحدهم إلى أنه لا يشير إلى أي شيء، بل إن كل ما في الأمر أنه جاء نتيجة اهتمام صاحب الحلم بالطيور، ما جعل العقل الباطن يفرغ ما بداخله في أثناء النوم، وذهب مفسر آخر إلى أن هذا الحلم يشير إلى حصول الرائي على منصب مرموق أو سلطة كبيرة، بينما ذهب ثالث إلى أن حلم رؤية طائر أبيض جريح في المنام دليل على المصاعب والمشاكل التي قد يواجهها الرائي.

وبينما يختلف العلماء حول تفسير حلم رؤية طائر أبيض في المنام، أوضح ابن سيرين في كتابه لتفسير الأحلام، أنه له دلالات متنوعة تختلف تبعًا لتفاصيل الحلم وأحداثه، وذلك كالتالي:

تفسير حلم رؤية طائر أبيض في المنام لابن سيرين

رؤية طائر أبيض كبير: تدل على حصول الرائي على منصب مرموق أو سلطة كبيرة.

رؤية طائر أبيض صغير: تدل على حصول الرائي على فرحة أو خبر سعيد.

رؤية طائر أبيض يغرد: تدل على سماع الرائي لأخبار سعيدة تسره.