هدى الإتربي عن مشاركتها في مهرجان كان: تجربة مذهلة

نشرت الفنانة هدى الإتربي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورًا من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، المُقام في مدينة كان بفرنسا، حيث تُقام حاليًا النسخة الـ 77 منه، وتستمر فعالياته حتى يوم 25 من مايو الجاري.

وعلقت الإتربي على الصور قائلة: «أشعر بالحب الليلة، يا لها من تجربة مذهلة! لقد حلمت منذ فترة طويلة بوجود فيلم هناك في المنافسة، وفي يوم من الأيام سأحقق ذلك».

مهرحان كان السينمائي

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي أول أمس بالفيلم الفرنسي The Second Act أو «الفصل الثاني» الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وهو من بطولة كل من ليا سيدو، مانويل جيلوت، رافاييل كوينارد، لويس جاريل، فينسنت ليندون، وآخرين من اخراج وسيناريو وحوار كوينتين دوبيوكس.