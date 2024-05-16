كمائن الموت تحصد جنود الاحتلال.. تفاصيل الرعب والجحيم في 24 ساعة بغزة (فيديو)

خلال الـ24 ساعة الماضية، كبدت الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال خسائر فادحة، وأوقعت عدة فرق عسكرية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير منهم، وذلك بالتزامن مع اليوم الـ222 من العدوان المتواصل على قطاع غزة، تصدت خلالها الفصائل لتوغل قوات الاحتلال، ما أسفر عن مقتل نحو 765 جنديًا وضابطًا، وإصابة أكثر من 3464، وما يزيد عن 7151 جريح، وفق البيانات المعلنة من جيش الاحتلال، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

كمائن الموت تحصد أرواح جنود الاحتلال

ونشرت الفصائل الفلسطينية على مدار اليوم، عدد من العمليات العسكرية التي نفذتها، ومنها كمائن الموت والتي قامت من خلالها الاشتباك مع الجنود والضباط، باستخدام العبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، وقذائف الهاون، والتي جاءت على النحو التالي:

استطاعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد باستخدام طائرة مسيرة على فرقة من قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى استهداف مجموعة أخرى بقذيفة TBG في محور التقدم بمخيم جباليا.



القوة العسكرية التي تعرضت لقذيفة أر بي جي جنوب حي الزيتون . pic.twitter.com/iTOn7mtkUS — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 15, 2024

كما استهدفت الفصائل قوة من قوات الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

كما فجر رجال المقاومة الفلسطينية عبوة شواظ بقوة خاصة حاولت التسلل إلى أحد المنازل شرق مخيم جباليا، ومن ثم قاموا بالاجهاز عليها.

وجرى قنص جندي إسرائيلي بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

تفجير منزل بقوة إسرائيلية

وأضافت الفصائل الفلسطينية، أنها قامت بعملية مركبة في منطقة بلوك 4 في مخيم جباليا، قامت خلالها باستهداف جرافة عسكرية "دي 9" باستخدام قذيفة الياسين 105، وقد هربت القوة نحو أحد المنازل في مخيم جباليا، وقامت الفصائل بإطلاق قذيفتين مضادتين للأفراد، والاشتباك معها.



مشاهد من تفجير منزل مفخخ شرق رفح ،

من رفح الى جباليا يوم دومي pic.twitter.com/TUiGSd1Gnt — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 15, 2024

وتدخلت قوة ثانية لنجدة الأولى، لذلك أطلقت الفصائل عبوة شواظ (ناسفة)، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقاة على الأرض، قام سلاح الجو التابع للاحتلال بقصف المكان بشكل همجي.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، أنها استطاعت قتل ما لا يقل عن 12 جنديًا في تلك العملية فقط.

عمليات عسكرية متفرقة

وأضافت الفصائل أنها قامت بعدد من العمليات العسكرية، منها استهداف جرافة من نوع دي 9 على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال غزة، وأخرى شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



مشاهد الطائرات المروحية تنقل القتلى

والجرحى ، لأول فرق الانقاذ الطبية

لا تلحق نقل المصابين pic.twitter.com/fdmu7fpNOC — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) May 15, 2024

كما قصفت الفصائل مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدي عيار 114 ملم.

واستهدفت دبابة من نوع ميركافا 4، بقذيقة الياسين 105، في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال القطاع، وأخرى في منطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت الفصائل موقع «أميتاي» بمنظومة الصواريخ «رجوم» قصيرة المدى من عيار 114ملم.