كل ما تريد معرفته عن محرك البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل.. تطور مذهل

منذ ساعات قليلة، كشفت شركة جوجل عن العديد من التحديثات المتعلقة بقدراتها التوليدية في مجال الذكاء الاصطناعي على منصات البرامج والأجهزة، ما يشير إلى رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل التفاعلات التي تتم بوساطته، حيث تم الإعلان عن إطلاق محرك بحث بالذكاء الاصطناعي، ما يعد نقلة غير مسبوقة.

في مؤتمرها السنوي للمطورين، ذكرت Google I/O، طرق الذكاء الاصطناعي التوليدي لكل شيء بدءًا من البحث في الإنترنت وحتى إنشاء المحتوى وتسوق الوظائف، وقدمت نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي لعائلة Gemini من خلال عروض توضيحية لـ«نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة والمحسنة التي تجعل الذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر كفاءة» مع «Gemini 1.5 Flash»، وربما أكثر خصوصية مع «Gemini Nano»، وتحسين معالجة كميات أكبر من المعلومات التي يتم استيعابها بواسطة الذكاء الاصطناعي ومنصات جديدة لمعالجة الفيديو والصوت والصور والنصوص.

كل ما تريد معرفته عن محرك البحث بالذكاء الاصطناعي

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي كل مة تريد معرفته عن محرك البحث الجديد بالذكاء الاصطناعي.

قدمت Google طرقًا جديدة لإنتاج مقاطع الفيديو وتحريرها، مثل Veo، بالإضافة إلى نموذج Music AI Sandbox وميزة الموسيقى.

تم تحسين Imagen 3 - نموذج صور الذكاء الاصطناعي من Google - وهو متاح للمطورين في وضع المعاينة الخاصة.

قال روان كوران، أحد محللي المجالات الإلكترونية، إن تحديثات Google لا تعني تغييرًا جذريًا في استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي، ولكن تعزيز حالات الاستخدام الحالية وقدرات الوسائط المتعددة.

سيتم تصميم Project Astra، وهو مساعد جديد للذكاء الاصطناعي، بواسطة Google لتوفير الدعم للاستعلامات التي أصبحت ممكنة عن طريق البصر والصوت والفيديو، مما يمكّن النظام الأساسي من فهم عالم Google المعقد والديناميكي والاستجابة له، وفقًا للسير ديميس هاسابيس، أحد مؤسسي شركة Deepmind.

وشدد هاسابيس على أهمية التعاطف مع السياق وتذكر الحاضر لمساعدة الآلة على فهم محيطها واتخاذ قرارات مستنيرة، مع الاعتراف أيضًا بأهمية أن تكون استباقيًا وقابلاً للتعليم لتعزيز التواصل الطبيعي.

يشترك Project Astra في أوجه التشابه مع آخر تحديثات ChatGPT.

كيف يتطور الذكاء الاصطناعي؟

تخطط جوجل لتوسيع استخدامها للذكاء الاصطناعي في البحث من خلال تقديم طرق جديدة لتفاعل المستخدم، مثل AI Overviews، والتي ستكون متاحة في الولايات المتحدة والعالم لمليار مستخدم بحلول نهاية عام 2024.

يمكن أن تساعد تحديثات الذكاء الاصطناعي في تحديد موقع الصور وتنظيم الوجبات وتنظيم الرحلات وتنظيم الاستعلامات في أجزاء منفصلة من الاستعلام، ومع ذلك، تعمل جوجل على توسيع قدرات البحث لديها لتشمل إدخال الصوت والفيديو، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة حول العالم من حولهم.