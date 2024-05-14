محمود مسلم: الذكاء الاصطناعي سيدير 80% من مهنة الإعلام في عام 2026

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ التوقعات العلمية تشير إلى أنّ العام 2026 سيشهد إدارة 80% من مهنة الإعلام بالذكاء الاصطناعي، لذا يجب على طلاب الإعلام تطوير مهاراتهم وعدم الاكتفاء بدرجة البكالوريوس، والسعي للحصول على دورات متعددة لتنمية مهاراتهم.

وأضاف مسلم، خلال كلمته في فعاليات المنتدى الثقافي «الوعي الإعلامي وفهم الآخر» تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّ مهنة الإعلام تشهد تغيرات كبيرة، مطالبا طلاب الأكاديمية بدراسة تطورات المهنة، فالممارسة الفعلية مختلفة عن الدراسة، والفجوة بينهما كبيرة.

وتابع أنّ صورة العرب والمسلمين في الخارج لا تعبر عن الواقع، وحتى فترة قريبة كان عدد كبير من سكان العالم الغربي يعتقدون أنّ العرب يستقلون الجمال لتنقلاتهم، مضيفا: «لا تستطيع أن نتهم الناس بالجهل، نحن قصرنا في توصيل الصورة الحقيقية عن الإسلام كدين تسامح، والإرهاب صدّر صور عكس الحقيقة».

وأوضح أنّ الصورة الذهنية لمصر في الصحافة الأجنبية أسوأ بكثير من الواقع، فنحن نخاطب الخارج بلغتنا، مشددا على أنّ الصورة الذهنية التي حاول رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي تسويقها عن حماس بعد هجوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتشبيهه لها بتنظيم داعش الإرهابي، كان يرغب بها في الحصول على تأييد الأمريكيين، وتشبيه ما حدث بهجوم 11 سبتمبر الشهير.

ونوه بأنّ الذكاء الاصطناعي يزيد التحديات في المهنة ويلزمنا أن نكون مستعدين بالقيم الأخلاقية، موضحا أنّ بعض الملسمين أساؤوا إلى صورة الإسلام أكثر مما أساء لها بعض أصحاب الديانات الأخرى.