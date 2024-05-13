طريقة اكتشاف خدع الذكاء الاصطناعي في الدردشة.. إنسان أم روبوت

انتشر الذكاء الاصطناعي مؤخرًا بإمكانيات لم يكن يتوقعها الكثيرون، وأصبح استخدامه سهلًا على الجميع وله تطبيقات مختلفة في غالبية المجالات والتخصصات، وبما أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فهناك على الجانب الآخر بعض الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون في النصب على الأفراد بطرق مختلفة، معتمدين على الذكاء الاصطناعي.

استخدام الذكاء الاصطناعي في النصب

وتتنوع أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال، سواء من خلال شات الدردشة أو المكالمات الهاتفية، ويجعل ذلك من الصعب على الشخص تحديد ما إذا كان يتحدث معه شخص حقيقي أم روبوت، وهو ما أكده بول بيشوف، خبير الأمن السيبراني، لصحيفة «الصن» البريطانية.

وقال بول بيشوف: «أصبح من الصعب على الأفراد التمييز بين الأشخاص الحقيقيين وروبوتات الدردشة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي».

وحدد الخبير مجموعة من العوامل تعتبر هي الأهم؛ لاكتشاف ما إذا كان الطرف الآخر روبوت ذكاء اصطناعي، وليس إنسانًا بشريًا، وهي كالآتي:

الاستجابة السريعة في المحادثات

عندما تكون الرسائل الواردة من الطرف الآخر، تصل بشكل كثيف وسريع جدًا، وتفاصيل زائدة بشكل يوضح أن المرسل لم يكن لديه الوقت الكافي للتفكير والرد، فهناك احتمال كبير بأن الشخص يتحدث إلى برنامج دردشة آلي وفي هذه الحالة يجب توخي الحذر عند الحديث معه بالأخص، في حالة طلب الطرف الآخر نشر منشورات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تيك توك» و«إنستجرام»، وغيرها أو طلب بيانات سرية وشخصية.

مكالمات تقليد الأصوات

لم يتوقف استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي على روبوتات الدردشة فقط، بل وصل الأمر لأخطر من ذلك، إذ أصبح المجرمون يستطيعون استنساخ أصوات الأشخاص وتقليدها وتكرارها في غضون ثوان، بمجرد التقاطها معتمدين على الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويستخدم المحتالون هذه الطريقة للتظاهر بأنهم أحد أقرابك أو أصدقائك ويطلبون منك المال عبر الهاتف، اعتقادًا منهم بأنك لن تشك في أن الصوت مقلدًا وليس هو الشخص الحقيقي، ولتجنب الوقوع في هذا الفخ يجب عليك الانتباه جيدًا حين تأتيك مكالمة بهذا الشكل، وأطلب ذكر بعض العلامات والذكريات الخاصة المشتركة بينك وبين الشخص صاحب الصوت، وهو الأمر الذي سيصعب على المحتال ذكره فتستطع كشفه بسهولة.