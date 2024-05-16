أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني يعيش أطول مأساة إنسانية في التاريخ

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب الفلسطيني يعيش أطول مأساة إنسانية في التاريخ، موضحًا أن هذه المأساة والنكبة الفلسطينية امتدت من عصر الأبيض والأسود إلى عصر الألوان، ولكنها قضية لن تموت لأن هناك شعب يدافع عنها وله مطالب عادلة ضد الظلم وضد الاحتلال وضد إنكار حقوق الإنسان.

القضية أصبحت أمام العالم

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة عبر الإنترنت على «القاهرة الإخبارية»، أن هناك العديد من الدول التي حاولت أن تضع هذه القضية الفلسطينية في الظلام لفترة طويلة من الزمن، إلا أن هذه القضية أصبحت أمام العالم كله والشعوب قبل الحكومات، مؤكدًا أن حجم المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هي نتيجة للحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى والاخيرة عند ما يحدث، وهي سلطة الاحتلال، ويعني الكثير من المحليين لا يريدون ذلك كلمة الاحتلال، مشددًا على أن الدولة المحتلة هي إسرائيلي وهي التي تتحمل المسئولية قبل طرف أخر، مشددًا على أن إسرائيل ليست الطرف الشرعي الذي يجب أن يكون على الحدود.