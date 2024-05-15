دبلوماسي سابق: الحرب الوحشية على غزة تحظى بـ70% من أعمال ومناقشات القمة العربية

أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة العربية الـ33 في المنامة، تأتي في توقيت مهم جدًا، موضحًا أنها ذات جدول طويل وتتضمن 32 موضوعا، وهناك موضوعات مسيطرة، في مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب الوحشية على قطاع غزة، إذ تحظى بـ70% من أعمال ومناقشات القمة.

موضوع القضية الفلسطينية يحتاج لإجراءات جديدة

أوضح «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن موضوع القضية الفلسطينية خلال مناقشته في القمة العربية الـ33، سيحتاج لإجراءات، وإصدار قرارات جديدة، وهناك مشروع قرارات، منها قرار دولي لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومن المتوقع أن يصل به قرار.

ولفت إلى أن هناك مساعي لإقامة علاقات مع الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن وزراء الخارجية العرب يدعمون نوعين من مشروعات القرارات، النوع الأول «التقليدية»، كالتعاون الاقتصادي والمنطقة التجارية الحرة والسياحة والعمالة والطاقة والطاقة الجديدة، وقرارات ذات طابع سياسي، يبت فيها القادة والزعماء، وهي موضوعات قليلة.

موضوعات مهمة أمام القمة العربية

أضاف أن الجميع يأمل هذه المرة، في أن يكون هناك موضوع يشعر إسرائيل بأن هناك عقاب لها، مؤكدًا أن القمة العربية أمامها تحديات كبيرة، والجميع ينتظر أن تدعم وقف إطلاق النار في غزة، وهناك موضوعات مهمة أخرى، بشأن الحرب في السودان، وهو أمر خطير ومهم بالنسبة لمصر، راجيا من القادة العرب الوصول لوحدة الصف.

وشدد على ضرورة تشكل لجان فعالة من وزراء الخارجية، لكل أزمة من الأزمات العربية، وأن تصل رسالة لأمريكا بأنها التي ترعى الحرب الإسرائيلية، وأمريكا شريك فعلي في الحرب.

وتابع: «نأمل أن تبعث القمة العربية برسالة لأمريكا وإسرائيل لوقف الحرب».