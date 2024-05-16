وكيل لجنة الشئون الإفريقية بـ«النواب»: اتهامات إسرائيل لمصر بشأن غزة كاذبة ومضللة

قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي الأخيرة التي حاول فيها إلقاء اللوم على مصر بشأن الوضع الإنساني في غزة، إنها كاذبة ومضللة ولا أساس لها على أرض الواقع، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الإشادة العالمية بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأشار سليم في بيان له، إلى أن تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمثابة محاولة فاشلة ومكشوفة لخداع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن الواقع والتاريخ أكدا للمجتمع الدولي أن إسرائيل تلجأ دائمًا إلى سياسة الهروب من المسئولية وقلب الحقائق رأسًا على عقب لإخفاء جرائمها وانتهاكاتها الصارخة بحق الشعب الفلسطيني وتجنب تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية كقوة احتلال.

مزاعم حكومة الاحتلال

وأكد الدكتور محمد سليم أن مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلى بشأن مسئولية مصر عن إغلاق معبر رفح عارية تمامًا من الصحة، خاصة أن الجانب الإسرائيلي هو من يسيطر فعليًا على المعبر بعد اقتحامه مؤخرًا، معتبراً هذه السياسات من الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بمثابة ازدواجية في المعايير ومخالفات صارخة للقانون الدولي الإنسانى بصفة عامة واتفاقية جنيف الرابعة بصفة خاصة، التي تلقى على عاتق سلطة الاحتلال الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين وحمايتهم وضمان وصول الإغاثة دون عوائق.