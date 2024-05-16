«العدل الدولية» تستمع اليوم لجنوب إفريقيا لوقف الهجوم على رفح الفلسطينية

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع، اليوم وغدًا، لنظر طلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح وبذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في غزة، وأعلنت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة أنّها ستستمع إلى المرافعات المقدمة من جنوب إفريقيا يوم الخميس، ومن إسرائيل يوم الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

محكمة العدل الدولية

وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع قتل المدنيين في غزة، لكنها لم تدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي خيب آمال الفلسطينيين الذين كانوا يأملون في وقف أعمال العنف.

وفي 10 مايو عادت جنوب إفريقيا إلى المحكمة للمطالبة بإجراءات إضافية نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على رفح، وأكدت جنوب إفريقيا أنّ العملية الإسرائيلية تشكل خطرًا كبيرًا على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين في غزة كمجموعة.

بعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية بعض الوقت للتداول قبل اتخاذ القرار على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق لا يزال واضحًا.

جريمة إبادة جماعية

ولن يكون القرار بمثابة حكم على ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، بل تهدف التدابير المؤقتة إلى منع تفاقم الوضع أثناء سير القضية، على مدار سنوات في كثير من الأحيان.

وفر ما يقرب من 600 ألف شخص من رفح، وفقا للأمم المتحدة، بما في ذلك نحو 150 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب القوات الإسرائيلية من المراكز الحضرية في جنوب قطاع غزة.