عضو بـ«النواب»: انضمام مصر لمقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية» يدعم الفلسطينيين

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن اعتزام مصر الانصمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الممارسات الوحشية الإسرائيلية، يأتي استكمالا لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية.

محاسبة الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن ذلك الانضمام من شأنه أن يدعم موقف القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على ما يرتكبونه من مجازر وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية محوري، وهناك تحركات يومية على كل المستويات، من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ومنع تهجير الفلسطينيين.

وأضاف: «هذه التحركات المصرية تأتي في ظل حالة من التخاذل والصمت المريب من المجتمع الدولي في مساندة القضية الفلسطينية، أمام وحشية الكيان الإسرائيلي في حق أبناء قطاع غزة».

جنوب أفريقيا

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون انضمام مصر مع جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وسيلة ضغط قوية على المجتمع الدولي، من أجل إجبار الكيان الإسرائيلي لوقف أعماله الإجرامية في حق الشعب الأعزل.

وتابع: «لا حل للأزمة الفلسطينية، إلا بالاستماع لرؤية مصر، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».