الحكومة: مشروع محطة كهرباء غرب سوهاج يوفر 24 ألف فرصة عمل

كشفت الحكومة عن المزايا التي يوفرها مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، ومنها المساهمة في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، متوقّعة أن يوفر المشروع نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.

مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غرب سوهاج

ولفتت الحكومة، إلى أنّ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، والذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار، من خلال تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة إنفنيتي باور، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى أعلن تفاصيل المشروع كما يلي.

- المشروع يُعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط.

- ضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.

- ينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف جيجاوات في ساعة من الطاقة النظيفة سنويا.

- المشروع يمثل استمرارا للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والإمارات.

- المشروع يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

- مصر لديها برنامجا طموحا للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون.