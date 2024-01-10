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أستاذ اقتصاد يكشف أهمية مشروع إنتاج طاقة الرياح بـ«خليج السويس» و«جبل الزيت»

كتب:

نرمين عفيفي
03:08 م | الأربعاء 10 يناير 2024
مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة بجامعة قناة السويس، إن مصر أدركت مبكرا أنه لا تطور ولا نمو بدون طاقة، ولذلك وفي إطار تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة، فإن الدولة لديها استراتيجية للطاقة المتكاملة بوجود مزيج من الطاقة يبلغ 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن الدولة المصرية عملت جاهدة على عدة خطوات، ومنها مشروع إنتاج طاقة الرياح بـ«خليج السويس» و«جبل الزيت» باستثمارات 1.5 مليار دولار.

الشركات المستثمرة لديها ثقة في المؤسسات المصرية

وأضافت أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة بجامعة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية لشاشة «DMC»، أن مشروع إنتاج طاقة الرياح بـ«خليج السويس» و«جبل الزيت» يعبر عن الشراكة الناجحة التي تمثل قيمة مضافة في سوق التكامل الطاقي المصري، فالشركات المستثمرة لديها ثقة في المؤسسات المصرية ولديها ثقة كبيرة باعتبار أن مصر دولة رائدة بمجال الطاقة المتجددة.

المشروع الجديد يخفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا

أشارت إلى المردود الإيجابي للمشروعات التي تتعلق بكل ملف الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكل ما يخص ملف التحول الطاقي، موضحة أن مصر تعمل في هذا الملف من منظور المسؤولية وتنتهج استراتيجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وهذا المشروع الجديد يخفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

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بقلم نرمين عفيفي