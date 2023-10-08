«حكاية وطن»: 34 مليار دولار حجم استثمارات مذكرات التفاهم بمجال طاقة الرياح

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي، وانتهت فعالياته الاثنين الموافق 2 أكتوبر، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها وزارة البيئة، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

- في إطار تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا، فقد تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تعد أهم الإنجازات الوطنية لرسم خريطة طريق شاملة الآليات مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.

- كما استضافت مصر أكبر اتفاقيتين بيئيتين دوليتين تواليًا «اتفاقية الأمم المتحدة للتنوعالبيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، وهو الأمر الذي يعد سبقا في تاريخ العمل البيئي الدولي؛ حيث استضافت مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال شهر نوفمبر 2022، وتمكنت مصر من تحقيق مكاسب دولية وإقليمية من خلال استضافتها ورئاستها لـ27 COP، وكان لذلك أيضا عظيم الأثر على قدرتها على تحقيق مكاسب محلية واستثمارية في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة والتمويل التنموي الأخضر، بالإضافة إلى تأكيد دورها المحوري عالميا وإقليميا.

وبجانب النجاح الدبلوماسي، حققت مصر العديد من المزايا والمكاسب الإقتصادية الأخرى، كالتالى:

1- 34 مليار دولار حجم الإستثمارات المتوقعة من مذكرات التفاهم في مجال طاقة الرياح بقدراتتصل إلى 28 ألف ميجاوات.

2- إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومجموعة البنك الدولي.

3- توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين النظيف.

4- طرح مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الإقتراض الأخضر.

5- إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام أو FAST، لتحسين مساهمات التمويل المناخي لتحويل النظم الزراعية والغذائية بحلول 2030.

6- توقيع مصر 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات تصل إلى 24 ألف ميجاوات من التحليل الكهربائي باستثمارات 85 مليار دولار.